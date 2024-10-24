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Осудившая СВО Земфира* в Европе ностальгирует по родной Уфе, но соотечественники не оценили порыв певицы: «Очень денег хочется! И больше ничего»

Россия/мир
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Осудившая СВО Земфира* в Европе ностальгирует по родной Уфе,
24 октября в 14:46, Россия/мир
Исполнительница хита «Мы разбиваемся» всё чаще вспоминает о родине
Фото: тг-канал Земфиры*
Фото: тг-канал Земфиры*
В сентябре 2024 года Верховным судом РФ в рассмотрении жалобы Земфиры Рамазановой* на включение её в реестр иноагентов было отказано. После этого участились публичные проявления сентиментальной ностальгии артистки по родине.

На концерте в Тбилиси в сентябре знаменитость появилась на сцене с плакатом, на котором было написано «Уфа». 7 октября в Праге исполнительница увидела среди зрителей своих соотечественников и не промолчала.



Поклонники из России, приехавшие сюда специально поддержать меня, будем ждать, когда встретимся там когда-нибудь. А сегодня нам хорошо здесь
Земфира*


Но у читателей «Царьграда» отношение к подобным высказываниям скептическое.

«Она едва ли может рассчитывать на гостеприимство Уфы, когда много жителей Башкирии героически сражаются в зоне СВО», «Очень денег хочется! И больше ничего», «Её здесь кто-то ждёт? Может быть, Следственный комитет», — прокомментировали ситуацию россияне.



Ранее стало известно, что Земфира* столкнулась с провалом после побега из России

* — признана иноагентом в РФ.
Знаменитости иноагенты земфира
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