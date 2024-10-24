Осудившая СВО Земфира* в Европе ностальгирует по родной Уфе, но соотечественники не оценили порыв певицы: «Очень денег хочется! И больше ничего»

В сентябре 2024 года Верховным судом РФ в рассмотрении жалобы Земфиры Рамазановой*
на включение её в реестр иноагентов было отказано. После этого участились публичные проявления сентиментальной ностальгии артистки по родине.
На концерте в Тбилиси в сентябре знаменитость появилась на сцене с плакатом, на котором было написано «Уфа». 7 октября в Праге исполнительница увидела среди зрителей своих соотечественников и не промолчала.
Поклонники из России, приехавшие сюда специально поддержать меня, будем ждать, когда встретимся там когда-нибудь. А сегодня нам хорошо здесь
Земфира*
Но у читателей «Царьграда»
отношение к подобным высказываниям скептическое.
«Она едва ли может рассчитывать на гостеприимство Уфы, когда много жителей Башкирии героически сражаются в зоне СВО», «Очень денег хочется! И больше ничего», «Её здесь кто-то ждёт? Может быть, Следственный комитет», — прокомментировали ситуацию россияне.
Ранее стало известно, что Земфира* столкнулась с провалом
после побега из России
* — признана иноагентом в РФ.